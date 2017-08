FCPorto aponta para a liderança

Lusa 20 Ago, 2017, 12:12 / atualizado em 20 Ago, 2017, 12:15 | 1.ª Liga

Depois de os seus principais rivais terem despachado os adversários com goleadas por 5-0 -- o Sporting em Guimarães e o Benfica na receção ao Belenenses -, os dragões tentam não escorregar e precisam de vencer para voltar ao topo da prova.



Do outro lado, apresenta-se um Moreirense situado na 11.ª posição com dois pontos e que tentará escapar ao destino sofrido por vimaranenses e azuis do Restelo no sábado.



Além do embate do Dragão, a ronda prossegue com mais três jogos, o Vitória de Setúbal-Desportivo de Chaves, o Desportivo das Aves-Sporting de Braga e o Marítimo-Boavista, fechando na segunda-feira com o Feirense-Paços de Ferreira.



Programa e resultados da terceira jornada:



Sexta-feira

Rio Ave - Portimonense, 2-0 (0-0 ao intervalo)



Sábado

Tondela - Estoril-Praia, 2-3 (0-2)

Vitória de Guimarães - Sporting, 0-5 (0-3)

Benfica - Belenenses, 5-0 (3-0)



Domingo

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 16h00

FC Porto - Moreirense, 18h00

Desportivo das Aves - Sporting de Braga. 20h00

Marítimo - Boavista, 20h15



Segunda-feira

Feirense - Paços de Ferreira, 20h00