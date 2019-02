FCPorto recebe V.Setúbal

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 10:01 | 1.ª Liga

No rescaldo da derrota por 2-1 em Roma, para a Liga dos Campeões, que quebrou uma série de 26 jogos seguidos sem perder, o campeão nacional tentará colocar sob pressão o rival lisboeta, segundo classificado, com menos um ponto, que encerra a ronda na segunda-feira, no estádio do Desportivo das Aves.



Além de tentar regressar aos triunfos, após dois empates consecutivos, nos estádios do Vitória de Guimarães e do Moreirense, o FC Porto procura também capitalizar o confronto de domingo entre o Sporting de Braga, terceiro colocado, a apenas dois pontos, e o Sporting, quarto posicionado, com menos nove pontos.



Mesmo privada de grande parte da linha atacante - Brahimi, Marega e Aboubakar estão lesionados -, a equipa treinada por Sérgio Conceição é clara favorita frente aos sadinos, que ocupam o 12.º lugar e não vencem no campeonato há 10 jogos, tendo registado três empates desde que Sandro Mendes substituiu Lito Vidigal.



O Vitória de Guimarães pode apanhar o 'vizinho' Moreirense na quinta posição, caso se imponha em casa ao Portimonense, enquanto o Nacional, 16.º e antepenúltimo classificado, tem uma boa oportunidade para apagar a má imagem deixada pela golada histórica de 10-0 sofrida na jornada anterior, no estádio do Benfica, ao receber o lanterna-vermelha Feirense.



Programa da 22.ª jornada:



Sexta-feira:

Rio Ave - Santa Clara, 1-2



Sábado:

Nacional - Feirense, 15:30

Vitória de Guimarães - Portimonense, 18:00

FC Porto - Vitória de Setúbal, 20:30







Domingo:

Segunda-feira:

Belenenses - Marítimo, 15:00Moreirense - Tondela, 15:00Desportivo de Chaves - Boavista, 17:30Sporting - Sporting de Braga, 20:00Desportivo das Aves - Benfica, 20:15