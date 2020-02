Federação e APAF em silêncio face às críticas à arbitragem do FC Porto-Benfica

O jogo entre azuis e brancos e encarnados terminou com a vitória dos primeiros por 3-2 e muita contestação à equipa de arbitragem.A equipa lisboeta é a queixosa. Como exemplos apontam-se dois ou três casos mais flagrantes: uma agressão de Marega a Taarabt, um cartão amarelo exibido a Weigl sem falta deste e uma falta de Soares que agarra a camisola e empurra Ferro na área benfiquista, no lance em que de seguida o árbitro assinala um penálti conta o Benfica por a bola ter batido no braço do futebolista encarnado.O Benfica junta ainda ao rol de queixas uma alegada agressão a soco de Pepe a Taarabt sem intervenção do árbitro e do VAR e imagens do diretor-geral da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, a pressionar o quarto árbitro Manuel Mota.Do lado da equipa nortenha não se conhecem queixas à arbitragem.O Benfica conclui o rol de queixas lembrando que a nomeação do árbitro Artur Soares Dias para dirigir o encontro e de Tiago Martins para VAR são “”.A explicação resulta da lembrança de factos do passado em que Soares Dias terá ficado condicionado “” em que foi ameaçado por adeptos portistas e da considerada agressão com uma moeda de cinco cêntimos de que o VAR Tiago Martins foi alvo na Luz.Face a este conjunto de situações o Benfica apela à Liga e à FPF para que “tomem as medidas adequadas e diligenciem no sentido de nomearem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos do Benfica e FC Porto até ao final desta época”.





Em declarações à Antena 1 o antigo árbitro internacional, Duarter Gomes, considera positiva a hipótese de árbitros estrangeiros dirigirem jogos em Portugal.















Esta pretensão está coberta coberta pelo regulamento de arbitragem em vigor.