Feirense anuncia contratação do mexicano Briseño

Lusa 03 Jul, 2017, 21:52 | 1.ª Liga

O defesa central mexicano é o quinto reforço da equipa da I Liga e vai jogar pela primeira vez no futebol europeu, depois de ter representado o Veracruz (México) na época passada.







Briseño definiu-se com um jogador "forte fisicamente, trabalhador e que dá tudo em campo".



"Vou-me entregar a cem por cento, se tiver de morrer em campo por este emblema, morro. Sei o que é chegar a um clube destes, vou deixar tudo em campo, em cada jogada e em cada jogo", afirmou.



O jogador cumpriu toda a sua formação no Atlas, também do México, sagrando-se campeão nacional ao serviço do Tigres em 2015/2016 e campeão do mundo de sub-17 pela seleção mexicana em 2011.



Aos 23 anos, Briseño vai estrear-se no futebol europeu e afirma que quer seguir os passos do seu ídolo, Rafael Márquez, e "crescer como futebolista, seguir os passos de alguns mexicanos a jogar em Portugal, fazer bem as coisas e poder concretizar os objetivos da equipa".



O defesa central é assim mais uma opção para Nuno Manta Santos, que já contava com Flávio, Rocha e Bruno Nascimento, juntando-se na terça-feira ao restante plantel.