Feirense e Belenenses empataram 0-0 na Feira

Mário Aleixo - RTP 06 Out, 2018, 07:04 1.ª Liga

Num encontro equilibrado o Feirense foi quem este mais perto da vitória quando João Silva acertou na barra da baliza do Belenenses, numa tentativa de chapéu ao guarda-redes Muriel, aos 87 minutos.



Com o empate sem golos, Feirense e Belenenses vão na terceira jornada consecutiva sem marcar golos na I Liga.



Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio, o Feirense mostrou mais iniciativa ofensiva, mas o Belenenses evitou quase sempre que a equipa da casa criasse perigo.



Apesar disso, o Feirense conseguiu importunar a equipa comandada por Silas quando Briseño surgiu à entrada da pequena área para cabecear por cima da baliza de Muriel, em resposta a um cruzamento bem medido de Tiago Silva, aos 11 minutos.



A resposta do Belenenses não demorou e Licá, solto de marcação à entrada da área, rematou forte, mas muito por cima da baliza do Feirense.



Depois de uma primeira parte com uma oportunidade de golo para ambas as equipas, o segundo tempo também foi marcado pelo equilíbrio, mas com a bola a andar longe de ambas as balizas.



Nuno Manta Santos e Silas ainda tentaram dar mais acutilância às suas equipas, com as entradas no jogo de Luís Machado para os anfitriões e Zacarya e Henrique, para os visitantes, mas a desinspiração tomou conta da frente de ataque de Feirense e Belenenses.





Na reta final do encontro, o Feirense foi mais perigoso e Vítor Bruno quase inaugurava o marcador, num remate forte travado por Muriel, aos 81 minutos. Pouco depois, foi a vez de João Silva tentar um chapéu, mas o avançado acertou em cheio na barra da baliza do Belenenses (87).