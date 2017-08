Feirense e P. Ferreira à procura da primeira vitória

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 08:22 / atualizado em 21 Ago, 2017, 08:22 | 1.ª Liga

O Feirense e o Paços de Ferreira disputam um encontro em que está em jogo a luta pelo chegar o mais rapidamente à tranquilidade.



Com dois pontos conquistados, resultantes de outros tantos empates, a equipa de Santa Maria da Feira está ligeiramente melhor do que o seu adversário, já que os pacenses apenas somaram um ponto nos dois encontros realizados.



O desafio tem o início marcado para as 20h00, no Estádio Marcolino de Castro, com arbitragem de Carlos Xistra.



A formação de Santa Maria da Feira apresenta-se na máxima força.



O treinador Nuno Manta da formação beirã na antevisão da partida frisou: "Estamos numa fase muito inicial, há jogadores novos que ainda se estão a adaptar".



Do lado dos "castores" a equipa tambéms e encontra a 100 por cento, sem lesionados nem castigados.



No lançamento do desafio o técnico Vasco Seabra admitiu que vai mexer na equipa e não quer correr atrás do resultado.



Nos últimos encontros entre as duas equipas verificou-se algum equilíbrio com duas vitórias do Feirense, um empate e um triunfo do Paços de Ferreira.



Eis os resultados dos jogos já realizados da terceira jornada:



Rio Ave - Portimonense, 2-0



Tondela - Estoril-Praia, 2-3



Vitória de Guimarães - Sporting, 0-5



Benfica - Belenenses, 5-0



Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 1-1



FC Porto - Moreirense, 3-0



Desportivo das Aves - Sporting de Braga, 0-2



Marítimo - Boavista, 1-0