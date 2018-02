Feirense e Portimonense procuram regressar às vitórias

Mário Aleixo - RTP 16 Fev, 2018, 07:31 / atualizado em 16 Fev, 2018, 07:31 | 1.ª Liga

O Portimonense perdeu na jornada passada na receção ao tetracampeão Benfica (3-1), depois de triunfos sobre Rio Ave (4-1) e Marítimo (3-0), podendo ultrapassar provisoriamente no 10º lugar o Tondela, que soma mais um ponto do que os algarvios e recebe o Sporting na segunda-feira.



A formação algarvia tem duas baixas por castigo devido a acumulaçãod e cartões amarelos: Pedro Sá e Bruno Tabata.



Na antevisão da partida o treinador doa alvinegros Vítor Oliveira acrdita que a sua equipa fará um bom resutlado, embora reconheça que vão defrontar-se duas equipas a precisar de pontose com os mesmos objetivos.



O Feirense saiu derrotado nos últimos três encontros, nas visitas a Paços de Ferreira (2-1) e Sporting (2-0) e na receção ao Desportivo de Chaves (2-1), procurando distanciar-se dos lugares de despromoção.



A formação comandada por Nuno Manta Santos ocupa o 15º lugar, com os mesmos 20 pontos do Desportivo das Aves, 16º, e, em caso de vitória, pode subir provisoriamente ao 12º lugar, superando Paços de Ferreira, Belenenses e Estoril Praia, que contam 21.



A equipa de Santa Maria da Feira apresenta-se na máxima força.



No lançamento do desafio o técnico dos beirões, Nuno Manta, defendeu que a arma para não sofrer golos nos momentos finais passa por manter a posse de bola.



A 23ª ronda conta ainda com as receções do líder FC Porto ao Rio Ave, domingo às 18h00, e do Benfica ao Boavista, sábado às 18h15.



Eis o programa completo de jogos da 23ª jornada:



- Sexta-feira (hoje), 16 fev:



Feirense -- Portimonense, 20h30



- Sábado, 17 fev:



Desportivo das Aves -- Marítimo, 16h00



Benfica -- Boavista, 18h15



Estoril Praia -- Belenenses, 20h30



- Domingo, 18 fev:



Vitória de Setúbal - Paços de Ferreira, 16h00



Moreirense - Desportivo de Chaves, 16h00



FC Porto - Rio Ave, 18h00



Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20h15



- Segunda-feira, 19 fev:



Tondela -- Sporting, 20h00