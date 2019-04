Feirense e Setúbal fecham 27ª jornada em jogo de aflitos

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Abr, 2019, 08:24 / atualizado em 01 Abr, 2019, 08:44 | 1.ª Liga

A equipa de Santa Maria da Feira está praticamente condenada a descer ao segundo escalão, uma vez que tem menos dez pontos do que o primeiro clube acima da zona de despromoção, precisamente, o de Setúbal, 15.º classificado, em igualdade com o Tondela, que já está na "zona vermelha" da tabela.



O Feirense procura quebrar a longa série de 24 jogos seguidos sem vencer no campeonato, que constitui um recorde da competição, mas os sadinos também atravessam uma fase muito negativa, com um jejum de triunfos que dura há 15 jornadas.







Na equipa de Santa Maria da Feira o futebolista Diga está lesionado.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos "fogaceiros", Filipe Martins, prometeu que a equipa dará a vida em campo pela vitória.





Do lado dos setubalenses há quatro lesionados: Nuno Pinto, André Pedrosa, Mikel Agu e Alex Freitas.





No lançamento da partida o técnico dos sadinos, Sandro Mendes, garantiu a entrega da equipa a 101 por cento.





O desafio está macado para as 20h15, no Estádio Marcolino de Castro.







O Benfica mantém-se no comando da prova, em igualdade pontual com o FC Porto, graças às vitórias tangenciais obtidas no sábado na receção ao Tondela (1-0) e no estádio do SC Braga (3-2), que foi apanhado no terceiro lugar pelo Sporting, vencedor no mesmo dia no recinto do Desportivo de Chaves, por 3-1.