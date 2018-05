Feirense não quer estragar a festa mas quer pontuar

Lusa Comentários 05 Mai, 2018, 13:42 / atualizado em 05 Mai, 2018, 13:43 | 1.ª Liga

"Estamos num momento difícil da época e, por isso, o Feirense tem de conseguir superar-se. É muito importante o Feirense pontuar. Os três pontos é o que idealizamos, mas somar um ponto também é ótimo, sobretudo porque é um jogo em casa de um 'grande'. A intenção do Feirense não é estragar a festa a ninguém, é pontuar. Os adeptos do FC Porto vão encher o estádio e querem uma vitória, mas o Feirense quer ficar na I Liga e vai à luta", afirmou Nuno Manta Santos.



Para isso, o treinador advertiu, em conferência de imprensa, que a sua equipa terá de esta na máxima força no jogo marcado para o Estádio do Dragão, no domingo, a partir das 20:15.



"Falámos dos pontos fortes do FC Porto, que são muitos. O nosso adversário precisa de um ponto para garantir o título e acredito que vai fazer tudo por tudo para vencer o jogo, porque é essa a sua cultura e o seu ADN. O Feirense tem de trabalhar muito, e estar muito focado e concentrado, acreditando que é possível trazer um resultado positivo, os três pontos, e dificultar ao máximo o jogo ao FC Porto, sabendo que é uma tarefa difícil", afirmou.



Nuno Manta Santos considerou o jogo decisivo para as duas equipas e, por isso, garantiu que o Feirense vai aplicar-se ao máximo para contrariar o favoritismo do FC Porto e assegurar a manutenção.



"Não há relaxamento no FC Porto. Daquilo que conheço e vejo, o foco do FC Porto é bater o recorde de pontos e bater o recorde de golos marcados. É isso que vai tentar. Gostava de ter a pressão do FC Porto. Ambas as equipas têm pressão, pois podem garantir amanhã (no domingo) os seus objetivos. Gostava que uma equipa pudesse ser campeã e a outra garantisse a manutenção. Seria um sonho. Mas para os sonhos se tornarem realidade, é preciso trabalhar", vincou.



Para isso, o Feirense, 15.º classificado, com 30 pontos, tem de estar na máxima força frente aos 'dragões', que lideram o campeonato com 82 e até podem iniciar o encontro já com o título de campeão assegurado.



"Sabemos que a margem de erro é mínima e isso obriga a que o nosso foco e concentração sejam maiores. A nossa concentração tem de ser máxima e a nossa vontade e inteligência tem de estar no auge se quisermos trazer pontos. O erro paga-se caro e é isso que queremos diminuir ao máximo, para podermos aproveitar os erros do nosso adversário. Se tivermos de defender todos dentro da área, vamos defender todos", explicou.



Babanco, devido a castigo, Barge, lesionado, e Zé Manuel, que está emprestado pelo FC Porto, são baixas na equipa de Santa Maria da Feira para o jogo da penúltima jornada da I Liga.