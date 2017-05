Feirense promete empenho frente ao Sporting

Lusa 12 Mai, 2017, 15:39 | 1.ª Liga

Nuno Manta Santos diz que a equipa de Jorge Jesus "quer dar uma resposta positiva" após o desaire de Alvalade e assume "respeito pelo Sporting", mas quer despedir-se dos jogos em casa na presente época com um triunfo.



"O Feirense procura sempre discutir e ganhar todos os jogos. Vamos entrar motivados, determinados e organizados para vencer o próximo jogo", afirmou.



O treinador do Feirense considera que a derrota no último encontro não afetará os jogadores do Sporting e espera dificuldades perante um adversário que "nas últimas 18 jornadas (...) marcou golos em todos os jogos e teve apenas duas derrotas".



"Sabemos que é uma equipa bastante forte em termos ofensivos. Não perdia há bastante tempo e é uma equipa que tem bastantes situações de finalização. Vamos encontrar um Sporting muito forte e motivado com os jogadores a quererem dar uma grande resposta aos seus adeptos e simpatizantes", sublinhou.



Para Nuno Manta Santos, é importante que os seus jogadores mantenham a cultura de vitórias e espera uma resposta eficaz às adversidades. "Há sempre uma motivação diferente quando se joga contra um grande. Estamos a tentar mudar essa mentalidade para que encaremos todos os adversários como grandes, e tendo sempre muito respeito. Ganhar é sempre uma grande satisfação, porque é sinal de que o nosso trabalho foi bem realizado", sublinha.



O Feirense realiza o último treino na manhã de sábado e Nuno Manta Santos já poderá contar com Platiny, que poderá integrar a convocatória.



O Feirense, oitavo classificado, com 42 pontos, recebe no sábado, pelas 20h30, o Sporting, terceiro, com 67 pontos, em jogo arbitrado por Vasco Santos, da associação do Porto.