Fernando Tissone assegura um D. Aves precavido na Luz

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 12:27 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:27 | 1.ª Liga

Benfica e D. Aves jogam no próximo sábado, a partir das 18h15, no Estádio da Luz, um encontro da 26ª jornada do Campeonato da I Liga, de futebol.



O Benfica é 2º e o D. Aves está no 13º lugar. As duas equipas estão separadas por 37 pontos.



Apesar da discrepância dos números o médio sul-americano assegurou, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, que “a equipa está trabalhar bem a atravessar um bom momento” como comprovam os últimos cinco jogos sem perder na I Liga.





Tissone fala de uma equipa avense “motivada e confiante” preparada para enfrentar um jogo sempre histórico para o D. Aves.O médio desde que chegou ao clube que está consciente daquilo que quer fazer e do que esperam dele: “Vim para ajudar a equipa a fazer história na Taça (está nas meias-finais)".Fernando Tissone, de 31 anos, já jogou em Itália (Udinese, Atalanta e Sampdoria), em Espanha (Maiorca e Málaga) e na Ucrânia (Karpaty).