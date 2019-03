Ferro fala de "sentimento de orgulho" após renovar com Benfica até 2023

Lusa Comentários 28 Fev, 2019, 23:22 / atualizado em 28 Fev, 2019, 23:24 | 1.ª Liga

"É um sentimento de orgulho chegar até aqui. Fico agradecido ao clube pelo que tem feito por mim. É uma responsabilidade acrescida e quero retribuir da melhor maneira a aposta feita em mim", afirmou, em declarações à BTV.

O defesa central, formado no Seixal, está há oito épocas no Benfica, tendo-se estreado na presente temporada na equipa principal, frente ao Sporting, na Taça de Portugal, na sequência da lesão sofrida por Jardel.

"Sempre trabalhei para isso e continuo a trabalhar. Nem dá para pensar em muita coisa. Agora é continuar para atingir os objetivos pessoais e do clube", frisou, depois de assinar, no dia do 115.º aniversário dos `encarnados`.

Ferro lembrou as palavras do adjunto Pietra, antes de entrar em campo a substituir o `capitão`: "Lembro-me das palavras do `míster` Pietra: `os primeiros dois minutos vão-te custar, mas depois vais entrar no ritmo do jogo`.

"De facto, houve ali uma paragem passados dois minutos da minha entrada e ele chamou-me e disse: `pronto, já passou`. Essas palavras marcaram-me e vão ficar para sempre", agradeceu.

Ferro foi, depois, titular face ao Nacional e marcou um golo, na histórica goleada por 10-0: "É incrível. E depois, ouvir as pessoas a gritar o nosso nome. Não dá para descrever a emoção. Nem sou muito de festejar", recordou.