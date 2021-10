Filipe Cândido é o novo treinador do Belenenses SAD

"O mister Filipe Cândido é o nosso novo treinador. Bem-vindo mister", lê-se numa curta mensagem dos `azuis`, que referem ainda que a apresentação será na sexta-feira.

Na mesma publicação do Belenenses SAD, que não oficializou a saída de Petit, vê-se o novo treinador já a orientar o treino do clube, no qual, segundo fonte dos `azuis`, será acompanhado pelos adjuntos Hélder Fonseca e Pedro Silva.