Filipe Martins é o novo treinador do Feirense

RTP Comentários 04 Fev, 2019, 18:20 | 1.ª Liga

Nuno Manta Santos sai do comando técnico do Feirense que se encontra mergulhado numa crise de resultados, com o Boavista a ser o último a derrotar a equipa da Feira (no sábado, por 2-0). Os <i>fogaceiros</i> encontram-se no último lugar da Liga Portuguesa com 14 pontos, a cinco dos lugares de manutenção.















Assim, Filipe Martins prepara-se para treinar pela primeira vez na primeiro escalão do futebol português. O Feirense confirmou a chegada do técnico que estava no Mafra, da Segunda Liga Portuguesa. Esta temporada, em 23 jogos, o treinador de 40 anos levava dez vitórias, deixado a equipa no quinto lugar.





Filipe Martins também teve passagens pelo CD Belas e Real Massáma, antes de se juntar ao Mafra no início da presente temporada.