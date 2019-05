Filipe Martins quer aproveitar última oportunidade do Feirense para vencer

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 16:17 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador do Feirense considerou que o plantel fogaceiro deve melhorar o desempenho defensivo para voltar a vencer, algo que não ocorre desde a segunda jornada.



"Vamos entrar em campo com o sentimento de quem quer aproveitar esta última oportunidade para saborear uma vitória. Temos de dar tudo dentro de campo para voltar a sentir esse sabor. Será sempre amargo, mas, pelo menos, demonstra que somos capazes. Para vencermos é óbvio que temos de melhorar o nosso desempenho defensivo. É muito difícil ganhar jogos quando se sofrem quatro golos", referiu.



Filipe Martins considera ainda que o Feirense vai encontrar dificuldades perante um adversário experiente na I Liga e que já assegurou a permanência.



"É uma equipa com qualidade. Mesmo que apresente algumas alterações, com jogadores dos sub-23, nunca deixará de ser uma equipa competitiva. É um grupo que mescla de experiência com irreverência de alguns jovens que estão a aparecer. Esperamos um adversário forte, que nos vai dificultar a vida, porque toda a gente quer ir de férias com uma vitória", sublinhou.



Para o jogo com o Desportivo das Aves, Filipe Martins não vai contar com Sturgeon, a recuperar de lesão, e com Flávio Ramos, que cumpre castigo.



O Feirense, 18.º e último classificado com 16 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 14.º com 36, no sábado, às 15h30, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.