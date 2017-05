Fim do campeonato 283 dias depois do início

RTP 20 Mai, 2017, 11:54 / atualizado em 20 Mai, 2017, 11:58 | 1.ª Liga

- Vai terminar neste Domingo, dia 21, o 83º campeonato nacional. Começou no dia 12 Agosto 2016 e foram 283 dias de campeonato.



- O árbitro Fábio Veríssimo iniciou o campeonato 2016-17 no Rio Ave – FC Porto… Jorge Ferreira vai fechar no Sporting-Desp. Chaves.



- Salvador Agra (Nacional) foi o último a marcar no campeonato passado … quem irá fechar este campeonato?



- Foi o 17º campeonato do séc. XXI:



- Benfica – tornou-se Tetra Campeão pela 1ª vez na sua história.



- FC Porto – Há 32 anos que não sabia o que era estar sem vencer o campeonato 4 épocas consecutivas. (voltou a acontecer 32 anos depois)



- Sporting – Somou o 15º ano sem ganhar o campeonato.



- Desp. Chaves regressou ao escalão principal 17 anos depois.



- Feirense regressou 4 anos depois, e pela 1ª vez na sua história vai estar duas épocas consecutivas no escalão principal.



- Foi o 3º ano consecutivo que o campeonato teve 18 equipas.



- Nacional depois de ter feito o 15º campeonato consecutivo (!), sexto clube há mais tempo no campeonato nacional, vai regressar à II Liga 15 anos depois.



- O Algarve não teve representantes pelo 3º ano consecutivo. Para o ano regressam as equipas do Algarve (Portimonense).



- Lisboa foi a cidade com mais clubes (3), Sporting, Benfica e Belenenses.



- Distrito de Aveiro voltou a ter duas equipas no escalão principal 4 anos depois. (Arouca e Feirense). Esta dupla esteve pela 1ª vez junta no escalão principal.



- Jorge Jesus – Ultrapassou a mítica barreira dos 500 jogos no escalão principal, chegou aos 520 jogos, o treinador com mais jogos.



- Meyong – jogador com mais golos, marcou 1 e chegou aos 80 na I Liga.



- Alan (Braga) – jogador atingiu a marca dos 400 jogos.



- Nas 18 equipas houve … 19 alterações de treinador (!!!). Primeira vez neste século que tivemos tantas mudanças.



- Apenas 5 clubes não trocaram de treinador, Benfica, FC Porto, Sporting, Vitória SC e Vitória FC.



- 11 treinadores estreantes na Liga principal: Paulo Gusmão e Daniel Ramos no Marítimo, Abel no Sp. Braga, Luís Pinto e Vasco Seabra no Paços de Ferreira, Pedro Carmona no Estoril, Pepa no Moreirense, Jorge Leitão no Arouca, Nuno Manta no Feirense, Ricardo Soares no Desp. Chaves e Capucho no Rio Ave.



- Jorge Jesus fez a sua 14ª época consecutiva na liga principal, (18ª no total).



- Com a saída de Briguel, passou a ser Luisão o jogador há mais tempo a “defender” as cores do mesmo clube. Fez a 14ª época consecutiva no Benfica.



- Outros casos de fidelidade: Rui Patrício (11ª época no Sporting), Alan (9ª no Sp. Braga), Tarantini (9ª época no Rio Ave), Douglas (7ª no V.S.C.),Gustavo (7ª no Desp. Chaves), Ricardo (6ª no Paços de Ferreira), Diogo Amado (6ª no Estoril).