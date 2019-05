Partilhar o artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga Imprimir o artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga Enviar por email o artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga Aumentar a fonte do artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga Diminuir a fonte do artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga Ouvir o artigo Fransérgio e David Carmo convocados no Sporting de Braga

Tópicos:

Horta Paulinho Dyego, Matheus Defesas Goiano Carmo Sequeira, Portimonense º, Xadas Avançados Murilo Wilson,