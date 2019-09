Frederico Varandas anuncia saída de Marcel Keizer

RTP Comentários 03 Set, 2019, 16:01 / atualizado em 03 Set, 2019, 16:32 | 1.ª Liga

Numa cimeira de presidentes, Frederico Varandas anunciou a saída de Marcel Keizer do Sporting, elogiando o trabalho do técnico holandês mas realçando que "se fechou um ciclo".





"Marcel Keizer entrou no Sporting em Novembro de 2018 e lembramo-nos como o clube estava nessa altura. Marcel Keizer teve coragem de treinar o Sporting. Cumpriu a missão com distinção e vence dois títulos".





O presidente leonino afirmou estar agradecido ao trabalho desenvolvido pelo holandês e elogiou a postura de Marcel Keizer na saída. "Foi sempre um grande senhor e até na saída foi um senhor".

Dez meses de trabalho





Marcel Keizer chegou ao Sporting em Novembro do ano passado, substituindo Tiago Fernandes, que era técnico interino. O treinador holandês pegou na equipa de Alvalade e levou-a ao terceiro lugar na Liga Portuguesa, o que deu acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.





Em janeiro, o Sporting conquistou a Taça da Liga frente ao FC Porto, após a marcação de grandes penalidades, e no fim de maio, no Jamor, venceu da mesma maneira a Taça de Portugal (também frente ao FC Porto).





A administração leonina não estava agradada com os últimos resultados da equipa e a evolução na qualidade de jogo dos Leões também não satisfez os responsáveis da equipa verde e branca.





A contestação dos adeptos nos últimos dias foi um sinal que a Administração interpretou e considerou como insustentável para manter a atual situação. Keizer nunca conseguiu o futebol com a qualidade da escola holandesa e o processo defensivo da equipa é rudimentar, com 11 golos sofridos em cinco jogos oficiais.



A chegada tardia de reforços, a incerteza quanto à permanência de Bruno Fernandes e as vendas de Bas Dost e Raphinha também não agradaram ao treinador, o que fez com que a relação ficasse ainda mais fria.



Leonel Pontes, até ao momento técnico dos sub-23, deverá subir, para já, a técnico principal.



Keizer tinha contrato com o Sporting por mais duas épocas, até 30 de junho 2021.