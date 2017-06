Fredy regressa ao Belenenses e assina até 2019

Lusa 08 Jun, 2017, 21:25 | 1.ª Liga

O avançado, de 27 anos, que esta época representou os holandeses do Excelsior, pelos quais disputou 33 jogos e anotou dois golos, está de volta ao Restelo, de onde saiu a meio da temporada 2014/15 para alinhar pelo Recreativo do Libolo.



"É um regresso a casa. Já conheço bastante bem esta família e é sempre bom voltar onde já fui muito feliz. Queria voltar a Portugal e felizmente proporcionou-se a oportunidade de regressar ao meu clube. Não tinha dúvidas que, um dia, iria voltar e sinto-me muito feliz por voltar a vestir esta camisola", disse Fredy, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da SAD dos 'azuis'.



O internacional angolano, que é o primeiro reforço confirmado pelos 'azuis' para a nova época, admitiu que estava "ansioso por assinar novamente pelo Belenenses" e frisou que, enquanto esteve fora, nunca deixou de acompanhar o desempenho do clube da 'Cruz de Cristo'.



"Além de ser o meu clube do coração, tenho aqui muitos amigos. Prometo suar e jogar por amor à camisola, algo que implica jogar bem e vencer. O Belenenses joga sempre para ganhar, seja contra quem for, e é com essa mentalidade que vamos entrar na próxima época", disse.



Fredy estreou-se pela equipa principal do Belenenses em 2008/09, somando, desde então, 156 partidas e 20 golos pelo conjunto lisboeta.