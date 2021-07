Futebol. Borevkovic reforça Vitória de Guimarães

Depois de três épocas no Rio Ave, emblema pelo qual cumpriu 101 jogos oficiais, o atleta de 24 anos assinou um contrato válido até 2025/26 no âmbito de uma transferência concretizada por 1,2 milhões de euros por 80% do seu passe, e afirmou-se pronto para "dar tudo pelo clube", em declarações aos meios do clube publicadas hoje.



"Posso acrescentar competitividade dentro da equipa. Tenho experiência na I Liga. A qualidade da equipa é muito boa. O balneário precisa de ser muito competitivo, porque só assim podemos melhorar", realçou, num vídeo realizado a partir de Tróia, localidade do concelho de Grândola e do distrito de Setúbal onde os minhotos estão a cumprir o estágio de pré-época.



Face ao interesse do Vitória de Guimarães em contar consigo no plantel, o defesa croata prometeu trabalhar para o clube atingir os "resultados" que pretende, no seio de um grupo que o recebeu bem, fazendo-o sentir-se "integrado" desde o primeiro treino.



Borevkovic considerou ainda o Vitória um "grande clube", até pelas dificuldades que sentia quando jogava pelo Rio Ave no Estádio D. Afonso Henriques, recinto que lhe chamava a atenção pelo "barulho enorme" que os adeptos locais faziam.



O Vitória de Guimarães vai permanecer em Tróia até sábado, dia em que vai cumprir o terceiro ‘ensaio' de pré-temporada, com o Mafra, da II Liga portuguesa.