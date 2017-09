Gabigol convocado para o confronto com o Portimonense

RTP 07 Set, 2017, 20:27 / atualizado em 07 Set, 2017, 21:03 | 1.ª Liga

Na antevisão ao jogo com o Portimonense, Rui Vitória elogiou a organização da equipa treinada por Vítor Oliveira mas mostrou confiança na sua equipa para terminar a partida com os três pontos.



"É um enorme prazer receber o Portimonense. Vai ser um jogo que eu espero que ganhemos, mas será difícil e complicado. O Portimonense tem uma equipa organizada, com jovens e jogadores de qualidade. Estamos perfeitamente cientes daquilo que é o real valor do Portimonense e temos que pôr as nossas armas em campo", disse o técnico benfiquista.



Rui Vitória disse não estar preocupado com o jogo de terça-feira, frente ao CSKA de Moscovo, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, garantiu que serão os melhores jogadores a entrar em campo frente ao Portimonense.



"Amanhã estarão em campo os melhores onze. Nunca sabemos qual é o jogo mais importante, mas ganhando o jogo de amanhã, estamos mais perto de ganhar os seguintes. Irão estar os jogadores que dão mais garantias", explicou.



Decisão da Premier League aplaudida

O fecho do mercado de transferências foi outro dos temas abordados por Rui Vitória. O técnico do Benfica mostrou-se feliz pelos reforços que recebeu e garante que os mesmos estão prontos para a tarefa que têm pela frente."Já faz parte da dinâmica. Estou satisfeito com os jogadores que chegaram. O Gabriel chegou agora, o Mitroglou saiu, porque é mesmo assim. As coisas estavam preparadas nesse sentido, no caso de haver alguma saída. Não são jogadores iguais, até na fisionomia são bem diferentes. Agora, resta-nos a nós potenciar os jogadores. Haverá espaço para todos”, frisou.O Benfica recebe esta sexta-feira o Portimonense Estádio da Luz, em jogo a contar para a quinta jornada do campeonato. Rui Vitória chamou Gabriel Barbosa à convocatória e garante que o brasileiro pode jogar com qualquer um dos colegas da frente de ataque.Em relação ao tema das transferências, Rui Vitória foi confrontado com a decisão anunciada pela ‘Premier League’ de restringir as inscrições de jogadores até ao arranque oficial da competição na próxima época. O treinador lembrou que o Benfica é "uma montra muito grande", mas apelou a uma posição conjunta dos principais campeonatos europeus."Defendo que o termo da janela de contratações se faça mais cedo. Na ultima reunião da UEFA, foi algo que foi discutido e fico contente por já estar a ser alvo de uma medida, mas o importante é que haja uma decisão mais conjunta. Não resolve nada ser só a Liga inglesa a fazer isso", sentenciou.O Benfica, terceiro classificado, com dez pontos, recebe na sexta-feira, às 21:00, o Portimonense, 14.º, com três, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a quinta jornada da I Liga e que será arbitrado por Gonçalo Martins (Vila Real).(c/ Lusa)