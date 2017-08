Gabriel Barbosa emprestado ao Benfica

RTP 31 Ago, 2017, 22:18 | 1.ª Liga

Depois de ter custado perto de 30 milhões de euros aos cofres do Inter de Milão na temporada passada, Gabriel Barbosa vai ser jogador do Benfica na presente época.



Foi o clube transalpino que oficializou a mudança do brasileiro para Portugal, onde vai jogar por empréstimo de um ano. Aos 21 anos, Gabriel Barbosa sai da equipa milanesa, depois de não impressionar na época transacta.



O avançado brasileiro representou o Inter por dez vezes e marcou apenas um golo. Os italianos confirmaram que o jogador fica com opção de compra, caso o Benfica queira contratar Gabigol de forma permanente.