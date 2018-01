Gedson Fernandes e Keaton Parks `sobem` ao treino do Benfica

Lusa 24 Jan, 2018, 16:31 | 1.ª Liga

O médio norte-americano teve oportunidade nos jogos do campeonato com Moreirense e Tondela, mas também diante do Portimonense na Taça da Liga e com o Vitória de Setúbal na Taça de Portugal, sempre como suplente utilizado.



No Seixal, Rui Vitória teve quase todo o plantel à disposição, com o médio croata Filip Krovinovic, que se lesionou com gravidade (rotura de ligamentos) frente ao Desportivo de Chaves, a ser a grande baixa.



Os ‘encarnados’, afastados da Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, têm no campeonato o único objetivo que resta, numa época em que procuram chegar a um inédito ‘penta’.



A I Liga é liderada pelo FC Porto, com 48 pontos, e menos um jogo disputado – falta disputar meia parte do encontro com o Estoril Praia -, seguido de Sporting, com 47, e de Benfica, com 46.