Gil Vicente e treinador Ivo Vieira rescindem contrato

O técnico, de 46 anos, que no arranque desta época tinha sucedido a Ricardo Soares, que rumou aos egípcios do Al-Ahly, deixa no imediato o comando da equipa minhota, numa decisão precipitada pela recente série de maus resultados.

O Gil Vicente não vence, para o campeonato, há cinco jogos consecutivos, sendo que nos últimos quatro averbou apenas derrotas, a mais recente no passado fim de semana, frente ao Sporting de Braga (1-0), em que os adeptos do clube se manifestaram mostrando lenços brancos.

Ivo Vieira deixa a equipa no 15.º lugar da classificação, com apenas nove pontos somados em 11 jornadas, e já não estará no banco na partida desta sexta-feira, na receção ao Portimonense, da ronda da 12 da I Liga.