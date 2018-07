Goiano anseia ver um Sp. Braga melhor que o da época passada

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 10:43 / atualizado em 02 Jul, 2018, 10:43 | 1.ª Liga

"As expectativas são boas, queremos fazer uma grande época e o primeiro objetivo é esse 'mata-mata' da Liga Europa para entrar na fase de grupos", afirmou o lateral brasileiro antes do primeiro treino da temporada 2018/19.



O Sporting de Braga vai jogar a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa em 9 de agosto.



Para o defesa de 30 anos, a iniciar a quinta temporada nos minhotos, a meta no campeonato passa por melhorar.





"Sabemos da responsabilidade que é jogar no Braga e esperamos fazer melhor do que ontem, agora se vamos ficar em terceiro, quarto, segundo ou ser campeão, isso só o tempo o dirá", disse.









O Sporting de Braga, quarto classificado na época anterior, manteve a base da época passada e, para Marcelo Goiano, isso "é importante porque o treinador já conhece os jogadores, as suas características"."Nós também já estamos entrosados com os nossos companheiros e assim fica mais fácil para fazer um plantel forte", tendo acrescentado esperar que os reforços "tragam qualidade e contribuam para o clube".Questionado sobre se o Braga pode aproveitar a crise no Sporting, Marcelo Goiano referiu que "há mais 16 equipas além do Sporting" e que os bracarenses só pensam "em fazer o seu trabalho".No primeiro treino da temporada, o técnico Abel Ferreira teve ao seu dispor 28 jogadores, com destaque para os quatro reforços - Ailton, Eduardo, João Novais e Murilo.