Golo de Mathieu dá triunfo e liderança da Liga ao Sporting

Inês Geraldo - RTP 31 Jan, 2018, 23:08 | 1.ª Liga

O Sporting entrou em campo consciente de que um triunfo sobre o Vitória de Guimarães daria a liderança da Liga Portuguesa. O primeiro quarto de hora ficou marcado pela pressão leonina para chegar à baliza de Douglas mas os primeiros lances de perigo foram dos vimaranenses.





Tiro de Mathieu dá a liderança

Aos 12 minutos de jogo, Raphinha recebeu o esférico à entrada da área e rematou forte por cima do travessão da baliza do Sporting. Dois minutos depois, João Aurélio aproveitou um contra-ataque pelo lado direito rematou forte para defesa apertada de Rui Patrício.Osvoltaram a tentar entrar na área de Douglas e Rúben Ribeiro rematou de primeira, após cruzamento de Acuña. O pontapé saiu por cima. Aproveitando a velocidade de Tallo, o Vitória voltou a causar apuros na área do Sporting.Após um cruzamento do lado esquerdo do costa-marfinense, a defesa leonina não cortou o esférico que sobrou para Hurtado. O peruano rematou fraco e a bola prensada acabou nas mãos de Rui Patrício.Perto dos 40 minutos de jogo, Fábio Coentrão deu profundidade ao corredor esquerdo e rematou forte, ao lado da baliza de Douglas. A bola ainda embateu num defesa do Vitória mas o árbitro não marcou pontapé de canto.O último lance de perigo da primeira parte veio dos pés de William Carvalho. Após uma boa incursão para o centro do campo por parte de Fábio Coentrão, o internacional português recebeu e rematou, em jeito, ao lado.Os segundos 45 minutos começaram com a tentativa do Sporting mexer com o jogo. Ristovski esteve bem na iniciativa individual pelo lado direito, cruzou, e Acuña rematou. A bola bateu num defesa vitoriano e na recarga saiu pela linha final.Aos 53 minutos, Hurtado tentou alvejar a baliza de Rui Patrício mas o remate saiu à figura. Perto da hora de jogo, William descobriu Doumbia em profundidade e o costa-marfinense, isolado, deixou Douglas fazer a mancha.Após os 70 minutos, o Sporting dispôs de duas boas ocasiões para marcar. Primeiro por intermédio de Bruno Fernandes, que rematou ao lado, e depois por Bruno César que rematou de primeira a um cruzamento de Coentrão ao poste.Já nos últimos dez minutos de tempo regulamentar, Acuña e Mathieu abriram o livro. Primeiro, o argentino, com um fantástico movimento de rotação e com um remate de primeira para uma defesa monumental de Douglas.De seguida, Acuña está na jogada que define o encontro, com um cruzamento milimétrico para um remate indefensável de Mathieu. O internacional francês não deixou cair o esférico e desferiu um portentoso remate para o fundo das redes de Douglas.O Sporting soube gerir a posse de bola até ao fim do jogo e o Vítoria não conseguiu criar perigo. Com este triunfo, suado, a equipa de Jorge Jesus lidera o campeonato português.