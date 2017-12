Golo de Riascos dá triunfo à Oliveirense em Barcelos

Lusa 02 Dez, 2017, 14:57 | 1.ª Liga

A equipa de Oliveira de Azeméis conseguiu estar em vantagem no jogo: primeiro com um golo de Sérgio Ribeiro, aos 42 minutos, e depois com o golo da vitória, de Riascos (87), a desfazer nova igualdade, após golo de Igbekeme (53).



Num jogo equilibrado, mas de fraca qualidade, foram os forasteiros quem entraram melhor e assumiram o domínio das operações, enquanto o Gil Vicente demorou a reagir e só decorridos cinco minutos é que chegou perto da baliza adversária.



Até ao intervalo o encontro não teve grandes 'motivos de interesse', até que aos 42 minutos, e com toda a defensiva gilista a ver jogar, Sérgio Ribeiro, descaído na esquerda, tentou a sorte com um remate em arco que surpreendeu Rui Sacramento.



Do lance de boa execução resultou primeiro golo, com a Oliveirense a sair para o intervalo a vencer com justiça.



Na segunda parte o Gil Vicente entrou determinado em mudar o estado de coisas, e aos 53 minutos conseguiu a igualdade, com James Igbekeme a concluir da melhor forma um rápido contra-ataque pela direita.



Na resposta, Diogo Valente desperdiçou uma boa oportunidade ao falhar o remate quando estava bem enquadrado com a baliza, mas a Oliveirense acabaria mesmo por marcar uma vez mais, num belíssimo golo de Riascos.



O avançado colombiano fugiu pela direita e quando se preparava para assistir um companheiro de equipa, viu o adiantamento do guarda-redes Rui Sacramento e ao invés de cruzar, atirou direto à baliza, fazendo o 2-1, aos 87.







Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.



Gil Vicente - Oliveirense, 1-2.







Ao intervalo: 0--1.



Marcadores:



0-1, Sérgio Ribeiro, 42 minutos.



1-1, James Igbekeme, 53.



1-2, Brayan Riascos, 87.







Equipas:



- Gil Vicente: Rui Sacramento, Gabriel, Luiz Eduardo, Vítor Tormena, Luís Tinoco, André Fontes (Reko, 77), Miguel Abreu, Gaston Camara (João Pedro, 68), James Igbekeme, Jonathan e Alioune Fall.



(Suplentes: Júlio Neiva, Sandro, Reko, João Pedro, Rafael Batatinha, Henrique e Ricardinho).



Treinador: Jorge Casquilha.



- Oliveirense: Júlio Coelho, Alemão, Mathaus, Xandão, Ricardo Tavares, Manuel Godinho, Sérgio Ribeiro (Clayton, 75), João Mendes, João Amorim (Boukassi, 75), Diogo Valente (Rafa, 84) e Brayan Riascos.



(Suplentes: Kadú, Sérgio Silva, Rafa, Clayton, Boukassi, Fabian e Gabi. Treinador: Pedro Miguel).







Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alemão (85).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.