Golos, golos e golos

RTP Comentários 08 Ago, 2019, 10:13 / atualizado em 08 Ago, 2019, 10:14 | 1.ª Liga

Números e Curiosidades - Golos e Golos



- Estão marcados em todos os 85 campeonatos já realizados … 53.985 golos.



- Logo na 1.ª jornada podemos assistir ao golo 54.000 da história dos campeonatos. Quem fizer o golo 15 da primeira jornada entrará na história.



Os 3 melhores marcadores de sempre:



1.º - Peyroteo – 332 golos

2.º - Eusébio – 320 golos

3.º - Fernando Gomes – 319 golos



RECORDES A BATER:



- O Sporting tem o recorde de golos de uma temporada, foi na época 1946/47 … marcou 123 golos(!)



- O campeonato até ao momento com mais golos foi a época 1946/47 … 933 golos(!).



- O recorde de golos de um jogador no mesmo campeonato pertence a Yazalde (Sporting), marcou 46 golos na temporada 1973/74.



- Jogo com mais golos – Belenenses – 15 Académica – 2 (1944/45)



- Maior goleada – Sporting–14 Leça-0 (41/42) e Unidos-14 Vitória SC-0 (42/43)



- Jornadas consecutivas a marcar – Jonas (Benfica) – 10 jornadas



Os melhores ataques dos 85 campeonatos:



1.º Benfica – 5811 golos

2.º FC Porto – 5320 golos

3.º Sporting – 5245 golos



Equipas que podem chegar a golos “redondos” neste campeonato:



- Sp. Braga – ao 2600

- Belenenses SAD – ao 3400

- Marítimo – ao 1500

- Vitória FC – ao 2800

- Portimonense – ao 600



Tondela (144); Desp. Aves (149) e Santa Clara (149) poderão ultrapassar em termos de golos as seguintes equipas, Unidos (151), Naval (160), U. Madeira (177) e União Tomar (178).



Os melhores marcadores da I Liga (dos que vão actuar no campeonato):



1.º - Bas Dost (Spo) – 76 golos

2.º - Jackson Martinez (Portim) – 76 golos

3.º - Marega (Por) – 58

4.º - Soares (Por) – 54

5.º - Mateus (Boa) – 50



E os melhores marcadores na I Liga, que cada equipa tem:



Benfica – Pizzi – 47 golos

FC Porto – Marega – 58

Sporting – Bas Dost – 76

Braga – Wilson Eduardo – 47

Marítimo – Edgar Costa – 20

Vitória FC – Helder Guedes – 32

Vitória SC – André André – 26

Rio Ave – Bruno Moreira – 38

Belenenses SAD – Lica – 30

Moreirense – Nene – 23

Boavista – Mateus – 50

Tondela – John Murillo – 11

Portimonense – Jackson – 76

Desp. Aves – Falcão – 3

Santa Clara – Zé Manel – 22

Paços – Nathan Junior – 13

Famalicão – Fábio Martins – 11

Gil Vicente – Ruben Fernandes – 10





Zero a zero (0-0)