Golpe de teatro tira dois pontos ao Sporting no Bonfim

Inês Geraldo - RTP 19 Jan, 2018, 21:15 | 1.ª Liga

No Bonfim, a partida começou com um domínio claro do Sporting, que logo aos três minutos teve em Gelson Martins uma boa jogada individual sobre o lado direito do ataque que terminou com um remate para as mãos de Cristiano. Só aos 11 minutos houve novamente perigo, com um cabeceamento de Coates, que passou ao lado da baliza sadina.



Bas Dost, autor de um hat-trick na última jornada, tentou a sua sorte na grande área do Vitória de Setúbal com um remate forte que foi cortado por Pedro Pinto e resvalou para a linha final, dando um canto para a equipa de Jorge Jesus.





Balde de água fria nos descontos

Na primeira meia-hora de jogo, o Setúbal tentou alcançar a baliza de Rui Patrício através de contra-ataques rápidos e só aos 27 minutos criou a primeira ocasião de perigo. Após marcação de um livre direto que foi cortado pela defesa do Sporting, Arnold aproveitou para rematar forte ao lado da baliza do guarda-redes leonino.Aos 31 minutos, o primeiro golo da noite. Gelson Fernandes galgou metros pelo lado direito e solicitou Bruno Fernandes em profundidade. O internacional português correspondeu e rematou colocado para o fundo das redes de Cristiano. Oitavo golo do médio leonino na Liga Portuguesa.Perto dos 40 minutos, André Pedrosa aproveitou uma bola perdida na área do Sporting e rematou ao lado dos postes de Rui Patrício. A terminar a primeira metade, Acuña ensaiou o remate de fora da área mas o pontapé saiu demasiado por cima da baliza do Vitória.Os segundos 45 minutos ficaram marcados pela tentativa do Sporting em chegar ao segundo golo e o empate caído do céu para o Vitória de Setúbal. Apesar de não ter muita clarividência, a equipa de Jorge Jesus dispôs de várias ocasiões para aumentar a vantagem.Aos 58 minutos Coates aproveitou um livre de Marcos Acuña e cabeceou ao poste da baliza do Vitória. Dez minutos mais tarde, o mesmo Acuña quase fez um golo de antologia.A 40 metros da baliza de Cristiano, o internacional argentino tentou fazer o chapéu mas o esférico bateu nas malhas laterais. Aos 72 minutos, Mathieu bateu um livre direto que Cristiano encaixou sem dificuldades.Só aos 73 minutos, o Vitória de Setúbal conseguiu criar perigo. Num contra-ataque rápido, Costinha desce o flanco direito e faz o cruzamento atrasado para João Amaral que remata forte para corte fulcral de Coates.Com mais bola, José Couceiro apostou em Edinho para tentar chegar ao empate mas foi Fábio Coentrão quem causou perigo, com um remate forte por cima da baliza de Cristiano. Acuña voltou a tentar a sua sorte, novamente com a meia distância, mas o pontapé saiu por cima, assustando o guardião sadino.Aos 88 minutos, Bruno Fernandes esteve perto de bisar. Solicitado no lado esquerdo do ataque, o médio português ultrapassou o adversário direto e só com Cristiano pela frente, rematou colocado. O esférico acabou por embater caprichosamente no poste.No entanto, o grande momento do jogo estava para chegar. Já nos descontos, Edinho surpreendeu a defesa do Sporting e, isolado, sofreu falta de Mathieu na grande área leonina. Sem grandes dificuldades, o internacional português restabeleceu a igualdade.Numa igualdade inesperada para a equipa de Jorge Jesus, o Sporting acaba por perder dois pontos no Bonfim, enquanto José Couceiro e o Vitória de Setúbal foram recompensados por acreditarem na conquista de um ponto até ao fim do jogo.Com este empate, o Sporting soma 47 pontos e pode ser ultrapassado pelo FC Porto na classificação. Para isso, ostêm de vencer o Tondela.