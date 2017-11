Gonçalo Brandão desfalca Estoril-Praia

Lusa 22 Nov, 2017, 23:00 | 1.ª Liga

De acordo com a nota divulgada pelo site oficial do clube estorilista, o jogador, de 31 anos, foi submetido a uma cirurgia devido a uma tendinopatia do tendão de Aquiles do pé esquerdo e já só deve regressar aos relvados em 2018.

Com esta lesão, a equipa da `linha` prepara a próxima partida significativamente desfalcada no eixo da defesa, já que, além da operação a Gonçalo Brandão, há a registar também os problemas físicos de Lucas Cavalcante e Thiago Cardoso.

Assim, resta ao técnico - que irá fazer a sua estreia no banco dos `canarinhos` - apenas as opções Pedro Monteiro e Halliche para o centro do setor mais recuado.

O Estoril ocupa o último lugar do campeonato, com apenas seis pontos em 11 jogos, enquanto o Marítimo é quinto classificado, com 22 pontos. O jogo está marcado para este domingo, às 16:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.