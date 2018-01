Gonçalo Paciência diz que não podia deixar de atender a "chamada de casa"

Lusa 29 Jan, 2018, 15:37 / atualizado em 29 Jan, 2018, 15:39 | 1.ª Liga

“Quem me conhece sabe que não poderia deixar de responder afirmativamente à chamada de casa, o FC Porto, aquele que sempre foi o meu clube, mas sabe que o faço com a mágoa de quem deixa no Vitória uma missão inacabada e uma dívida de gratidão”, assumiu, numa mensagem publicada na rede social Instagram.





Numa nota acompanhada por uma fotografia dos festejos do seu golo na final da Taça da Liga, que os sadinos perderam frente ao Sporting (1-1, 5-4 no desempate por grandes penalidades), o avançado considera que o futebol obriga, “por vezes, a ter de tomar decisões difíceis”, porque deixa para trás algo que já é parte de si.“Foi este o clube que me ofereceu a possibilidade de demonstrar o meu valor, foi a confiança do treinador, e grande homem, José Couceiro, que me concedeu o tempo de jogo de que necessitava para evoluir e provar as minhas qualidades”, escreveu.Considerando que “no futebol nada se consegue sozinho”, Gonçalo Paciência agradeceu a ajuda dos companheiros do Vitória, “assim como o carinho e o apoio das gentes de Setúbal”.“Foi graças a este esforço conjunto que tive a felicidade de representar o clube na seleção nacional, quando vesti pela primeira vez a camisola da principal equipa de Portugal”, disse.Gonçalo Paciência, que diz que estará “sempre” a torcer pelos sadinos, fez 11 golos em 25 jogos esta temporada, regressando agora ao FC Porto, no qual fez toda a sua formação, mas apenas atuou em quatro ocasiões pela equipa principal.Além de ter jogado na equipa B do FC Porto, o avançado já teve emprestado a Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal.