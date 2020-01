Governo e Liga de Clubes analisam violência no último Sporting-Benfica

As duas partes vão debater os incidentes ocorridos no Sporting-Benfica, da passada sexta-feira.



O agendamento da reunião ocorre três dias depois de a Liga ter solicitado uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna.



A agência Lusa dá conta do agendamento da reunião e cita uma fonte governamental para dizer que a reunião só não ocorre mais cedo devido à impossibilidade da própria Liga.



O organismo responsável pelas competições profissionais de futebol em Portugal solicitou este encontro depois de o dérbi ter estado interrompido durante mais de cinco minutos, no início da segunda parte, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado.



A Liga pretende que as revistas feitas aos adeptos na entrada para os estádios sejam mais rigorosas e eficazes, de forma a acabar, definitivamente, com a entrada de objetos perigosos e proibidos nos recintos desportivos.