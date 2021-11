"Grandes" vencem e deixam tudo igual no topo da I Liga

"Dragões" seguros nos Açores







De regresso ao terreno onde foi prematuramente afastado da Taça da Liga (derrota por 3-1), o FC Porto assinou uma sólida exibição frente ao último classificado do campeonato, com um "bis" do colombiano Luis Díaz, que reforçou a liderança na lista dos melhores marcadores, com nove golos.Já depois de Sérgio Oliveira ter dado vantagem à equipa de Sérgio Conceição, aos 42 minutos, Díaz marcou, aos 46 e 77, e confirmou o triunfo da formação portista, numa partida em que o Santa Clara passou a atuar com menos uma unidade a partir dos 63, por expulsão de Allano.Os açorianos, que na última temporada conseguiram um inédito apuramento europeu, acabam a ronda no último lugar, com apenas seis pontos.





"Leões" eficazes em Paços







Por alguns momentos, os "dragões" ficaram isolados na liderança da I Liga, mas o Sporting depressa regressou à companhia do seu rival, depois de bater o Paços de Ferreira, com golos do central Gonçalo Inácio, aos 47 minutos, e de Pedro Gonçalves, melhor marcador da última época, aos 69.Foi a oitava vitória seguida da formação de Rúben Amorim em todas as competições, sexta no campeonato.





"Águias" arrasadoras







O jogo grande da ronda estava agendado para o Estádio da Luz, na despedida da jornada, com o Benfica a receber um Sporting de Braga em forma, com 10 jogos sem derrotas em todas as provas e oito no campeonato.Depois de um outubro bem complicado para a equipa de Jorge Jesus, os encarnados, que nesse período perderam a liderança da I Liga, deram um verdadeiro pontapé numa possível crise de resultados e acabaram por esmagar a formação de Carlos Carvalhal, com Rafa e Everton como os principais responsáveis.Num arranque de jogo vertiginoso, com o Benfica a adiantar-se logo aos dois minutos, por Grimaldo, e com o Braga a empatar 10 minutos depois, com um golo de Ricardo Horta, as "águias" partiram para a goleada, numa fase em que até tinham perdido João Mário e Lucas Veríssimo, ambos por lesão.A goleada começou a ganhar contornos no final da primeira parte, que chegou aos 4-1 depois dos golos de Darwin (37) e de Rafa (42 e 45+3), tendo Everton (52 e 59) assinado na etapa complementar os restantes tentos da equipa lisboeta.Os minhotos chegaram à Luz com oito golos sofridos na prova em 10 jornadas.

O Benfica continua na perseguição aos comandantes da I Liga, enquanto o Sporting de Braga acabou ultrapassado pelo Estoril e caiu para o quinto posto, a um ponto dos "canarinhos".