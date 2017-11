Grimaldo recupera e entra nos eleitos para Guimarães, Júlio César de fora

Lusa 04 Nov, 2017, 19:41 | 1.ª Liga

Filipe Augusto, que jogou a meio da semana em Manchester para a Liga dos Campeões, não recuperou de uma tendinopatia na coxa esquerda e está entregue ao departamento médico do clube, enquanto Júlio César é rendido por Bruno Varela na convocatória.

Quem estava em dúvida, mas recuperou, foi o defesa esquerdo espanhol Grimaldo, que assim faz parte dos planos de Rui Vitória para o encontro de domingo, técnico que deixou ainda de fora dos convocados Rafa e Gabriel Barbosa.

Benfica, terceiro classificado com 23 pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo com 14, jogam no domingo, a partir das 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, numa partida que será dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.

VR // VR