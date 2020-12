Guarda-redes Beunardeau reforça o Gil Vicente

O guardião francês, de 26 anos, vai regressar ao ativo depois de, em abril, ter sido o primeiro de 15 jogadores a rescindir unilateralmente com o Desportivo das Aves, por causa de um atraso salarial de três meses por parte da SAD que então competia na I Liga e que, nesta época, após a descida de divisão, desistiu do Campeonato de Portugal.



Beunardeau defendeu as redes avenses em 54 jogos oficiais, nas épocas 2018/19 e 2019/20, depois de ter sido contratado aos franceses do Metz no verão de 2018.



Internacional pelos escalões jovens das seleções francesas, o guarda-redes representou também o Le Mans, clube onde se formou, o Nancy e os belgas do Tubize.



O guardião junta-se ao habitual titular Denis, a Daniel Fuzato, que costuma ser o suplente, e a Brian Araújo como opção para a baliza ao dispor do técnico Ricardo Soares.