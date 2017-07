Hernâni revela-se preparado para ajudar o FC Porto

Lusa 26 Jul, 2017, 15:18 | 1.ª Liga

Hernâni, que se define mais "maduro" agora do que quando saiu do FC Porto, emprestado aos gregos do Olympiacos e ao Vitória de Guimarães, explicou ainda que o objetivo imediato é assimilar rapidamente as ideias do técnico Sérgio Conceição.

"Sabemos que cada treinador tem a sua maneira de pensar e o nosso não é exceção. As coisas têm vindo a correr bem, ele tem sido exigente connosco e temos trabalhado bem", disse em declarações ao Porto Canal.

Sobre os empréstimos, Hernâni considera que lhe fizeram crescer como jogador.

"Foram épocas muito importantes para mim, a nível pessoal e coletivo. Pessoalmente, fez-me regressar ao FC Porto e acredito que posso ser uma mais-valia no plantel. Sou mais um para ajudar", referiu o jogador, que acrescentou ainda: "Estou mais maduro, muito mais crescido como homem e jogador. Jogar fora permitiu-me ter outras perspetivas e estou aqui para ajudar a equipa."

O FC Porto vai continuar em estágio no Algarve até ao próximo sábado (29), realizando, entretanto, na próxima quinta-feira, um jogo de preparação para a nova temporada com o recém-promovido à I Liga Portimonense.