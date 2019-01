Hugo Miguel dirige clássico entre Sporting e FC Porto

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 11:03 | 1.ª Liga

O lisboeta vai ser assistido por Ricardo Santos e Bruno Trindade, com Tiago Martins, também da associação de Lisboa, a ser o videoárbitro.



Hugo Miguel vai dirigir pela terceira vez um encontro entre 'leões' e 'dragões' no campeonato, naquele que será o quinto clássico da carreira - esteve duas vezes em jogos entre Sporting e Benfica.



Em janeiro de 2016, o juiz da associação de Lisboa esteve no triunfo do Sporting sobre o FC Porto, por 2-0, em Alvalade, e, cerca de um ano depois, em fevereiro de 2017, dirigiu o triunfo dos 'azuis e brancos' em casa, por 2-1.



Esta temporada, Hugo Miguel já arbitrou um encontro de cada uma das equipas - derrota do Sporting em casa do Portimonense (4-2) e vitória do FC Porto no terreno do Boavista (1-0).



O Sporting, quarto classificado, com 34 pontos, recebe hoje, às 15:30, o FC Porto, líder, com 42.