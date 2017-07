Hurtado crê numa época melhor do Vitória de Guimarães

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 11:30 / atualizado em 21 Jul, 2017, 11:30 | 1.ª Liga

O médio do Vitória de Guimarães Hurtado disse, esta sexta feira, acreditar que o clube da I Liga portuguesa de futebol pode igualar ou melhorar os resultados da época transata, mesmo com as "muitas competições" pela frente.



O internacional peruano, de 26 anos, oficializado na quinta-feira como jogador vitoriano para as próximas quatro épocas, começou a trabalhar nesta semana e deseja que a próxima temporada "seja melhor do que a anterior", em que a equipa foi quarta classificada na I Liga e atingiu a final da Taça de Portugal (derrota com o Benfica, por 2-1).



"Estamos aqui para melhorar e para fazer as coisas bem. Acho que temos de manter o que fizemos. É difícil, mas nunca impossível. Se trabalharmos bem, podemos conseguir grandes coisas", disse, antes do primeiro treino do dia, na academia do clube vimaranense.





O jogador reconheceu que a presença em cinco competições - Supertaça, I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa - e a possibilidade de disputar entre 26 a 28 jogos oficiais até ao final do ano civil é um "desafio" para a equipa, mas mostrou-se confiante na capacidade do técnico Pedro Martins para "saber gerir" o plantel.Os vitorianos arrancam oficialmente a temporada 2017/18 com o jogo da Supertaça, frente ao Benfica, no dia 5 de agosto, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, e Hurtado referiu que o clube "pensa sempre em ganhar", tendo ainda antecipado o regresso da equipa à Liga Europa, em setembro, com a entrada direta na fase de grupos.O Vitória de Guimarães disputa o próximo jogo de pré-temporada ante o FC Porto, no domingo, pelas 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para o Troféu Cidade de Guimarães, e o médio referiu que o embate vai servir para "corrigir erros".