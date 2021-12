I Liga. Arouca recebe Vizela no fecho da 14.ª jornada

A formação da casa parte para o encontro isolada no 10.º lugar, com 13 pontos, apenas mais três do que os forasteiros, que, com um jogo em atraso, seguem no grupo de equipas com 10, no 14.º lugar, ao lado de Famalicão e Santa Clara.



O Arouca perdeu o último jogo, no reduto do Santa Clara (1-2), mas ganhou os últimos dois encontros caseiros, com Tondela (2-1) e Boavista (2-0), enquanto o Vizela vai numa série de 10 jogos sem ganhar – sete empates e três derrotas.



Como anfitrião, o Arouca soma três vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto, em reduto alheio, o Vizela ainda não venceu, mas empatou metade dos seis jogos disputados.



A ronda 14, que começou na sexta-feira, não teve mudanças na frente, com os triunfos caseiros de FC Porto (1-0 ao Sporting de Braga) e Sporting (2-0 ao Boavista), que somam 38 pontos, e a vitória fora do Benfica (4-1 em Famalicão), agora com 34.