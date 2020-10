I Liga. Benfica foge na liderança da competição

No Estádio da Luz, dois golos de Seferovic, que foi lançado na segunda parte, foram determinantes em novo triunfo da equipa de Jorge Jesus. O avançado suíço, que substituiu o alemão Waldschmidt, aos 55 minutos, assegurou o triunfo dos encarnados, ao marcar aos 79 e 87.Os "leões", na ressaca da eliminação e do resultado pesado sofrido na Liga Europa com o LASK Linz (4-1), venceram por 2-0 no terreno do Portimonense, mantendo o início vitorioso na I Liga, no fecho da ronda.





Dois empates no Minho e Funchal







No Minho, Famalicão e Rio Ave empataram 1-1, com Ruben Lameiras, aos 21 minutos, a dar vantagem à formação da casa, enquanto o central brasileiro Aderlan Santos empatou o encontro, aos 78.O Famalicão ocupa provisoriamente o nono lugar, com os mesmos quatro pontos de Moreirense, Vitória de Guimarães, Belenenses e Gil Vicente, que tem menos um jogo, enquanto o Rio Ave, que somou o terceiro empate noutros tantos encontros, segue no 13.º posto, em igualdade com Sporting de Braga.

No primeiro jogo do dia, Nacional e Belenenses SAD ficaram a zeros na Madeira, permitindo aos insulares, ainda sem derrotas, instalarem-se no quinto lugar, com cinco pontos.