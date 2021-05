I Liga. Boavista e Famalicão em busca dos pontos da salvação





O jogo revela-se decisivo para a equipa de Jesualdo Ferreira, uma vez que na terça-feira visita o invicto Sporting, que está dois pontos do seu 19.º título.



O Famalicão, que somou apenas um ponto nos dois últimos desafios, também precisa dos três pontos para respirar em terreno positivo, frente a um Santa Clara que ainda pensa na Europa.



Em caso de triunfo, o conjunto açoriano fica isolado no sétimo lugar, a apenas dois pontos do Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto posto, o último de acesso às taças europeias, no caso à nova competição, a Liga Conferência Europa.



A ronda praticamente selou o 19.º título do Sporting, a dois pontos do objetivo depois de vencer 2-0 na visita ao Rio Ave e ver o FC Porto tropeçar na Luz (1-1), mantendo agora oito pontos de avanço para os ‘dragões’ e 12 para as ‘águias’.



A festa pode acontecer na terça-feira quando o Sporting receber o Boavista ou mesmo na véspera, se o FC Porto não vencer em casa o Farense.



Com 29 pontos, mais um do que o Farense e três do que o lanterna-vermelha Nacional, que empataram nesta ronda, o Boavista pode ultrapassar o Rio Ave, que soma os mesmos 31 pontos do Famalicão, enquanto o Tondela, em 10.º, com 35 pontos, tem alguma margem de segurança. Resultados e jogos da 31.ª jornada:



Marítimo – Gil Vicente, 0-1.



Sporting de Braga – Paços de Ferreira, 1-1.



Rio Ave – Sporting, 0-2.



Moreirense – Nacional, 2-2.



Belenenses SAD – Portimonense, 1-0.



Benfica – FC Porto, 1-1.



Farense – Vitória de Guimarães, 2-2.



- Sexta-feira (hoje), 7 mai:



Famalicão – Santa Clara, 19h00.



Boavista – Tondela, 21h15.

