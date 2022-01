I Liga. Estoril e Arouca tentam regresso às vitórias

O jogo estava agendado para 15 de janeiro, mas a Liga aceitou o adiamento, já ao abrigo das condições aprovadas em Assembleia-Geral, com o Arouca a não ter 13 jogadores disponíveis, entre os quais um guarda-redes, devido a um surto do coronavírus.



Neste acerto de calendário as duas equipas procuram colocar fim a uma série de maus resultados, com o Estoril Praia, sétimo classificado, sem vencer há quatro jornadas (três derrotas e um empate) e o Arouca há seis (cinco derrotas e um empate).



Os estorilistas empataram com Famalicão (2-2), e perderam com Moreirense (1-0), FC Porto (3-2) e Vitória de Guimarães (3-1), além da eliminação da Taça diante do Tondela (3-1), e o Arouca vem de derrotas com o Santa Clara (2-1), Vizela (4-1), Sporting de Braga (6-0), Belenenses SAD (2-1), Benfica (2-0), e um empate com Portimonense (1-1).



Na classificação, enquanto o Estoril está perto da luta pela Europa, o Arouca está em zona de descida de divisão, no 17.º lugar, com menos dois pontos do que o Famalicão, em 16.º, lugar do "play-off" da manutenção, e do que o Moreirense, em 15.º.



O jogo, no Estádio António Coimbra da Mota, tem início às 20h15.