I Liga. FC Porto conquista trigésimo campeonato

Num duelo com o Sporting de Rúben Amorim que durou praticamente toda a época, o FC Porto voltou a revalidar o título de campeão nacional. A temporada começou com a B SAD e com um triunfo caseiro por 2-0. As primeiras quatro jornadas contaram com três vitórias e um empate (no Funchal) e o primeiro grande teste aconteceu à quinta jornada.Visita ao campeão Sporting e empate a um golo em Alvalade. Após a quinta jornada, a equipa de Sérgio Conceição entrou numa senda de vitória contando 16 triunfos consecutivos. No princípio de fevereiro, os Dragões receberam o Sporting, já seis pontos atrás dos portistas numa partida que voltou a terminar num empate.Num jogo polémico, com um final de vários confrontos e com vários protagonistas, o Sporting esteve a vencer por 2-0 mas o FC Porto acabou por chegar ao empate, numa altura em que Coates já havia sido expulso e os Leões jogavam com menos um.O FC Porto voltou a perder pontos em casa frente à equipa sensação, o Gil Vicente, que aguentou o empatou, apesar de ter jogado quase a partida toda com menos um jogador.Seguiram-se seis vitórias consecutivas, nas quais se incluem uma goleada frente ao Portimonense, por 70, numa jornada em que o Sporting voltou a dar um passo em falso, em casa, no dérbi eterno, perdendo por 2-0 frente ao Benfica.A esta altura, o FC Porto já havia conseguido bater um recorde inédito no futebol português. O de John Mortimore, antigo treinador do Benfica, que esteve 56 jogos sem perder na Liga Portuguesa. Em Guimarães, numa partida complicada, Sérgio Conceição obteve o 57.º jogo sem perder e conseguiu um recorde ao alcance de poucos.

Foi só no fim de Abril que apareceu a primeira derrota, em Braga, por 1-0. Ricardo Horta marcou o único golo do jogo, que foi altamente criticado por Sérgio Conceição devido à arbitragem de Hugo Miguel.



À 32.ª jornada, o Sporting venceu o Gil Vicente e não permitiu a festa portista no sofá e foi no Estádio da Luz (novamente) que o FC Porto se sagrou campeão. É o trigésimo campeonato da história do FC Porto, naquele que é o quadragésimo aniversário da presidência de Pinto da Costa, o dirigente mais titulado do mundo.