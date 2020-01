I Liga. FC Porto mantém perseguição ao Benfica com triunfo em Moreira de Cónegos

A partida teve um início frenético com um golo de Fábio Abreu logo aos três minutos, em jogada pelo lado direito do ataque dos cónegos depois de uma perda de bola entre Marega e Nakajima. A equipa de Ricardo Soares entrou forte na partida e para além do golo teve em Pedro Nuno um remate que Marchesín defendeu.











Alex Telles deu o primeiro sinal de perigo do FC Porto aos dez minutos com um remate passou perto da trave da baliza de Pasinato e Nakajima também tentou a sorte com a meia distância. Após a meia-hora de jogo, grande trabalho de Corona pela direita, cruzamento, e cabeceamento triunfante de Soares.





Empate para o FC Porto, que minutos depois voltou a festejar, quando Alex Telles converteu uma grande penalidade a castigar falta na área sobre Corona. No entanto, o empate estaria para vir. João Aurélio, recebeu o esférico, tentou o cruzamento, e sem qualquer toque na área, Marchesín foi enganado e viu a bola entrar, sendo restabelecido o empate.











A segunda parte começou algo atabalhoada e Pedro Nuno foi o primeiro a tentar o golo. Num remate em que sofreu falta, o jogador do Moreirense obrigou Marchesín a uma grande defesa. Na marcação do livre direto, o guardião argentino encaixou o remate.





Soares tentou bisar com um remate perigoso fora da área, que passou ao lado da baliza do Moreirense e aos 72 minutos, o FC Porto chegou novamente à vantagem. Jogada de insistência dos Dragões na área da equipa de Moreira de Cónegos e Luís Díaz aproveitou o esférico para marcar de joelho.





Aos 85 minutos, Corona teve nos pés o momento do jogo. Depois de um passe de Luís Díaz, o mexicano recebeu e depois de saltar, Tecatito remata de primeira para um grande golo. Pasinato bem se estirou mas não conseguiu evitar o 4-2.









Até ao fim da partida, o FC Porto ainda teve mais ocasiões para ampliar a vantagem, com Fábio Silva a colocar os reflexos de Pasinato em ação. O resultado de 4-2 manteve-se até ao apito de Artur Soares Dias e os Dragões passam a somar 41 pontos, continuando a perseguição ao líder Benfica.