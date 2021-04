I Liga. FC Porto recebe Santa Clara e tenta reaproximar-se do Sporting

A poucos dias do jogo com o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, os "dragões" defrontam em casa o atual sétimo classificado do campeonato, num encontro em que o defesa Pepe está em dúvida, apesar de ter participado no último treino antes do duelo com os açorianos.



Durante a semana, o defesa central espanhol Ivan Marcano também regressou aos treinos sem limitações nos campeões nacionais, enquanto Mbaye trabalhou condicionado.



Em caso de triunfo, o FC Porto, segundo classificado, fica à condição a sete pontos do Sporting, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Moreirense.



Na primeira volta, a equipa de Sérgio Conceição venceu nos Açores, por 1-0, com um golo do extremo colombiano Luís Díaz.



O encontro está agendado para as 20h30, no estádio do Dragão.



Também este sábado, às 18h00, o Rio Ave, nono classificado e equipa que não perde há três jogos, recebe em Vila do Conde o Gil Vicente, 13.º posicionado e formação que vem de dois triunfos consecutivos.



A 25.ª jornada arrancou na sexta-feira com a vitória do Portimonense na visita ao Nacional, por 5-1.



Nacional – Portimonense, 1-5



- Sábado (hoje), 3 abr:



Rio Ave - Gil Vicente, 18h00



FC Porto - Santa Clara, 20h30



- Domingo, 4 abr:



Belenenses SAD – Boavista, 15h00



Vitória de Guimarães – Tondela, 17h30



Famalicão - Paços de Ferreira, 20h00



- Segunda-feira, 5 abr:



Farense - Sporting de Braga, 18h45



Benfica – Marítimo, 19h00



Moreirense – Sporting, 21h00

