I Liga. FC Porto tenta reforçar liderança à 22.º jornada

Desde o empate (1-1) com os "leões" em Alvalade na quinta jornada, a equipa de Sérgio Conceição só sabe triunfar em partidas da I Liga e vai tentar somar a 14.ª seguida, perante um Famalicão que necessita com urgência de pontos para afastar o fantasma da despromoção.No FC Porto, Pepe (castigado), Zaidu (ao serviço da Nigéria na Taça das Nações Africanas) e João Mário (lesão) são baixas certas, enquanto Otávio deverá regressar depois de ter cumprido suspensão por acumulação de cartões amarelos.O Famalicão vai chegar ao Dragão no 15.º posto, apenas dois pontos acima dos lugares de descida, mas já não perde para a I Liga desde dezembro do ano passado, somando uma vitória e três empates, um deles no terreno do Sporting de Braga (2-2).Já esta temporada, a equipa agora liderada por Rui Pedro Silva esteve perto de tirar pontos ao FC Porto, no jogo da primeira volta, no desaire por 2-1. Nesse encontro, a equipa da casa festejou o empate nos descontos, mas o golo acabou invalidado pelo videoárbitro.





Alvalade é "cabeça de cartaz"







No sábado, Sporting e Sporting de Braga protagonizam o jogo "grande" da ronda, em novo embate entre os dois clubes que terminaram a última temporada com títulos. Os "leões" conquistaram o campeonato e Taça da Liga, enquanto os minhotos ficaram com a Taça de Portugal.Já esta época, a equipa de Rúben Amorim venceu por duas vezes a formação de Carlos Carvalhal, primeiro na Supertaça (2-1) e depois na parte inicial da I Liga (2-1 no Minho).A três pontos do FC Porto, o Sporting vem de um motivador triunfo em Vizela (2-0) e está obrigado a somar nova vitória para continuar na luta pela revalidação do título nacional, algo que não acontece desde os anos 50 do século passado.Depois de dois meses de paragem, devido a lesão, Jovane Cabral poderá regressar às opções de Amorim, enquanto Pedro Porro continua ausente com problemas físicos.Do lado do Sporting de Braga, que não vence há dois jogos, a equipa de Carlos Carvalhal viaja para Lisboa depois de um surpreendente desaire caseiro com o Marítimo (1-0), que deixou ainda mais longe a esperança de poder chegar ao terceiro lugar e a uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





"Águias" correm atrás do prejuízo







A ronda arranca na sexta-feira com o Benfica a tentar esquecer o empate caseiro com o Moreirense (1-1) e manter alguma expetativa na luta pelo título. Para isso, a equipa de Nélson Veríssimo tem obrigatoriamente que bater o Arouca e depois, no ‘sofá’, torcer por uma "escorregadela" de FC Porto e Sporting.O brasileiro Everton, que esteve infetado com o coronavírus e falhou a partida com os cónegos, deverá regressar naquele que será o primeiro jogo dos encarnados em Arouca desde 2016.Na primeira volta, com Jorge Jesus no comando, o Benfica venceu na Luz por 2-0.





Duelos com UEFA à vista







Nesta jornada, no domingo, destaque ainda para os dois embates entre equipas que estão na luta pelo acesso às competições europeias da próxima temporada. O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, recebe o Estoril-Praia, sexto, e o Gil Vicente, quinto, defronta em Barcelos o Portimonense, sétimo.No mesmo dia, o Marítimo, nono, poderá tirar partido desses dois encontros para se intrometer na luta "europeia", tendo para isso de somar o quarto triunfo consecutivo na competição, na receção ao lanterna-vermelha, Belenenses SAD.

Programa da 19.ª jornada:



Arouca – Benfica, 19h00Paços de Ferreira – Boavista, 21h15Moreirense – Santa Clara, 15h30Tondela – Vizela, 18h00Sporting – Sporting Braga, 20h30Marítimo – Belenenses SAD, 15h30Vitória Guimarães – Estoril Praia, 15h30Gil Vicente – Portimonense, 18h00

FC Porto – Famalicão, 20h30