I Liga. FC Porto testa liderança do campeonato com o Braga

Apesar da queda para o "play-off" de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, depois de perder com Atlético de Madrid na terça-feira em casa (3-1), num grupo que era muito difícil e que contava também com Liverpool (primeiro) e AC Milan (quarto), os "dragões" viram-se já para o campeonato.



No domingo,Na receção ao Sporting de Braga (quarto), já depois de o Sporting receber o Boavista (11.º), no sábado, e o rival Benfica (terceiro) visitar o Famalicão (14.º), no domingo, o FC Porto procura manter a boa campanha interna., possam ter o peso de jogar ainda esta quinta-feira na Liga Europa.Carlos Carvalhal terá menos dias para recuperar a equipa, que hoje precisa de vencer em casa o Estrela Vermelha para garantir o apuramento direto para os oitavos de final da segunda prova da UEFA.





Compromissos de Sporting e Benfica







Já o campeão Sporting recebe no sábado o Boavista, num jogo em que é totalmente favorito, depois de Rúben Amorim ter apostado durante a semana, e já apurado para os "oitavos" da Liga dos Campeões, em alguns menos utilizados na visita ao Ajax (derrota por 4-2).Com novo ganho milionário com a passagem à fase seguinte,Já as "águias" vivem tempos contraditórios: o apuramento na quarta-feira para a fase seguinte da "Champions" – com vitória em casa frente ao Dínamo Kiev (2-0), aliada à derrota do FC Barcelona em Munique (3-0) -, não diminui a contestação a Jorge Jesus.A última jornada, e a derrota com o Sporting, deixou as ‘águias’ a quatro pontos dos rivais, num mês em que têm duas visitas ao Estádio do Dragão, para a Taça de Portugal (23 de dezembro) e para a I Liga (30 de dezembro).Mas antes, e já no domingo,





Outros jogos







A jornada abre na sexta-feira com a receção do Paços de Ferreira (13.º) ao Gil Vicente (oitavo), sendo os pacenses, de Jorge Simão, uma das equipas que não vence há largos jogos, desde a quarta jornada (quatro derrotas e cinco empates).Também Boavista e Vizela atravessam longas secas (10 jogos), numa ronda em que os "axadrezados" jogam em Alvalade, e os vizelenses (15.ºs) têm também jogo complicado no terreno do Arouca (nono).Na zona europeia, o Estoril Praia (quinto) tentará aproveitar o grau de dificuldade do Braga no Dragão, para reduzir diferenças do quinto para o quarto, com os estorilistas a visitarem no domingo o Belenenses SAD (18.º e último).Os azuis recuperam de um surto do coronavírus no plantel – que levou ao adiamento do jogo com o Vizela, já depois de se terem apresentado apenas com nove jogadores no jogo com o Benfica (7-0), que não chegou ao fim do tempo regulamentar.A jornada dá ainda a oportunidade a Portimonense (sexto), de visita no domingo ao Moreirense (17.º), e a Vitória de Guimarães (sétimo), que recebe no sábado o Tondela (10.º), de se aproximarem da zona europeia.

Programa da 14.ª jornada:



Paços de Ferreira – Gil Vicente, 20h15.Marítimo – Santa Clara, 15h30.Vitória de Guimarães – Tondela, 18h00.Sporting – Boavista, 20h30.Moreirense – Portimonense, 15h30.Belenenses SAD – Estoril Praia, 15h30.Famalicão – Benfica, 18h00.FC Porto – Sporting de Braga, 20h30.

Arouca – Vizela, 20h15.