I Liga. Líder Sporting tenta regressar às vitórias

Com os três grandes no topo da classificação – os "dragões" estão no segundo lugar, a oito pontos da liderança, e as "águias" no terceiro, a 11 do rival lisboeta -, o Sporting de Braga, quarto classificado, a 12 pontos do Sporting, recebe no Minho o Belenenses SAD, que está na luta pela manutenção.



Depois de "escorregadela" no campo do Moreirense (1-1), na última ronda, no quinto empate no campeonato, em que continua sem derrotas, o Sporting mantém o comando com confortável vantagem, mas novo deslize, no domingo, em Alvalade, perante o Famalicão, pode reabrir definitivamente a luta pelo título.



Tal como aconteceu na 25.ª jornada, a equipa de Rúben Amorim volta a fechar a jornada e vai entrar em campo com o conhecimento dos resultados dos principais rivais, situação que pode colocar novamente pressão sobre a jovem equipa leonina.



Nuno Mendes saiu lesionado do encontro em Moreira de Cónegos e está em dúvida para o duelo com o Famalicão, que já tirou pontos ao Sporting na primeira volta, num polémico empate (2-2), e que venceu em Alvalade na última vez que visitou o estádio lisboeta (2-1), em setembro de 2019.



Desde que assumiu o comando, Ivo Vieira, o terceiro do técnico do Famalicão esta época, fez renascer a equipa e leva duas vitórias, uma goleada na Madeira, perante o Marítimo (4-0), e um triunfo caseiro sobre o Paços de Ferreira (2-0), quinto classificado, e um empate, frente ao Sporting de Braga (2-2).



À espera de novo deslize do Sporting está o FC Porto, segundo classificado, que joga no sábado no campo do Tondela, no intervalo da eliminatória com o Chelsea, dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Por essa razão, naquele que será o terceiro embate entras as duas equipas esta temporada (4-3 na primeira volta e 2-1 para a Taça de Portugal, ambos no Dragão), o técnico Sérgio Conceição poderá poupar alguns jogadores, embora o Tondela, nono classificado, venha do primeiro triunfo fora de portas, em Guimarães (2-1), que levou mesmo à saída do técnico João Henriques do Vitória, e tenha um bom registo no seu estádio, com apenas três derrotas em 12 jogos.



No mesmo dia, a passar talvez pela melhor fase da temporada, o Benfica, terceiro posicionado, a 11 pontos do Sporting, vai à Mata Real defrontar o Paços de Ferreira, a equipa sensação do campeonato, no que promete ser um teste bem difícil para a formação de Jorge Jesus.



Os encarnados vão tentar somar o sexto jogo seguido a vencer na I Liga e o sétimo sem sofrer golos, perante um Paços de Ferreira que vem do desaire sofrido no campo do Famalicão.



Na primeira volta, a equipa de Pepa esteve a segundos de sair da Luz com um empate, mas o Benfica acabou por marcar o tento da vitória já nos descontos (2-1).



Com as atenções viradas também para o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, o Sporting de Braga espera um deslize de FC Porto e Benfica (está a quatro pontos dos "dragões" e a um das "águias"), na receção ao Belenenses SAD, uma das equipas responsáveis pelas seis derrotas da equipa de Carlos Carvalhal na I Liga.



Por isso, os minhotos procuram uma pequena vingança ao 2-1 ocorrido na primeira volta, no Jamor, numa altura algo problemática para a equipa de Petit, que vem de uma derrota caseira (2-0) com o Boavista, um dos aflitos.



A ronda arranca na sexta-feira, com o Portimonense a receber no Algarve o Vitória de Guimarães, que vai estrear no banco de suplentes Bino, ex-treinador da equipa B, chamado para ocupar o lugar deixado vago por João Henriques.



Programa da 26.ª jornada:



- Sexta-feira, 9 abr:



Portimonense - Vitória de Guimarães, 20h00



- Sábado, 10 abr:



Marítimo – Farense, 15h00



Boavista - Rio Ave, 15h30



Tondela - FC Porto, 18h00



Paços de Ferreira – Benfica, 20h30



- Domingo, 11 abr:



Santa Clara – Nacional, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)



Gil Vicente – Moreirense, 15h00



Sporting de Braga - Belenenses SAD, 17h30



Sporting – Famalicão, 20h00

