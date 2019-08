I LIGA - Os 18 treinadores

RTP Comentários 06 Ago, 2019, 09:51 / atualizado em 06 Ago, 2019, 09:51 | 1.ª Liga

NÚMEROS E CURIOSIDADES - Os 18 treinadores do campeonato



- Dos 18 treinadores… 14 são portugueses, 2 angolanos, 1 holandês e 1 espanhol.



- Apenas 9 treinadores transitam da época passada com as mesmas equipas, e desses 9, apenas 4 fizeram a época inteira (!)



- FC Porto, Belenenses SAD, Portimonense e Santa Clara são os únicos clubes que começam esta época com o mesmo treinador que começou a temporada passada; Sérgio Conceição (FC Porto), Silas (Belenenses SAD), João Henriques (Santa Clara) e Folha (Portimonense).



- Os 5 treinadores que entraram a meio da época passada, Bruno Lage (Benfica), Marcel Keiser (Sporting), Sandro Mendes (Vitória FC), Augusto Inácio (Aves) e Lito Vidigal (Boavista).



- Fizeram a época passada toda, mas em clubes diferentes, Vítor Oliveira (Paços de Ferreira e agora Gil Vicente), Ivo Vieira (Moreirense e agora Vitória SC).



- Fez metade da época passada noutro clube – Nuno Manta (Feirense e agora Marítimo).



- Regressam ao escalão principal – Sá Pinto (Braga), Carlos Carvalhal (Rio Ave) e Vítor Campelos (Moreirense), este último já fez 1 jogo pelo Vitória SC na I liga.



- E 3 vão estrear-se no escalão principal, Filo (Paços), Natxo (Tondela) e João Pedro Sousa (Famalicão).



- Sá Pinto regressa ao futebol português, agora para o Sp,. Braga, o seu 3.º clube em Portugal, depois de Sporting e Belenenses.



- E também o regresso de Vítor Oliveira ao Gil Vicente.



Anos de longevidade:



- Lito Vidigal vai fazer a sua 7.ª época consecutiva na I Liga (!). O treinador com mais épocas consecutivas actualmente, mas…



- Vítor Oliveira e Augusto Inácio são os treinadores com mais épocas na I Liga, vão realizar a sua 16.ª época no escalão principal. (10 clubes para ambos).



Os treinadores com mais anos de clube (consecutivamente):





– Sérgio Conceição (Porto) – 3.º ano.





- Sérgio Conceição (Por) – 68.





- Silas (Bel) – 50.





- João Henriques (SC) – 34.





- Folha (Portim) - 34 .





1.º - Vítor Oliveira – 393 jogos.





2.º - Augusto Inácio – 328 jogos.





- O jogo 400 de Vítor Oliveira.





- O jogo 350 de Augusto Inácio.





- o Jogo 200 de Sérgio Conceição.





- o jogo 100 de Ivo Vieira.





- o jogo 100 de Nuno Manta.





- Jorge Silas (Belenenses Sad) – 3.º ano.3.º - Sérgio Conceição – 196 jogos.- Dos 18, 2 já foram campeões nacionais, Bruno Lage e Sérgio Conceição.E para a história continua Otto Glória, o treinador com mais títulos de campeão, 4 (!)