I LIGA - Os jogadores há mais tempo a jogar

07 Ago, 2019 | 1.ª Liga

Números e Curiosidades



Os jogadores com mais jogos na I LIGA



- Temos 5 jogadores, que vão participar neste campeonato, com mais de 200 jogos na I Liga, sabe quem são?



Os jogadores com mais jogos:



- Tarantini – Rio Ave - 288

- João Aurélio – Moreirense – 254

- Mateus – Boavista – 253

- Belenenses SAD - 208

- Mano – Vitória FC – 203



O próximo a atingir os 200 jogos na I liga, se tudo correr na normalidade, será … Pizzi (Ben), tem neste momento 198 jogos



Os jogadores com mais jogos de I liga nos actuais clubes:



- Benfica – Pizzi – 198 jogos

- FC Porto – Danilo – 163

- Sporting – Bataglia – 112

- Braga – Wilson Eduardo – 179

- Marítimo – Edgar Costa – 187

- Vitória FC – Mano – 203

- Vitória SC – André André – 162

- Rio Ave – Tarantini -288

- Belenenses SAD – Nuno Coelho – 208

- Moreirense - João Aurélio – 254

- Boavista – Mateus – 253

- Tondela - Yohan Tavares - 159

- Portimonense – Jackson Martinez – 117

- Desp. Aves – Falcão – 49

- Santa Clara – Ukra – 182

- Paços – André Leão – 146

- Famalicão – Lionn – 178

- Gil Vicente – Ruben Fernandes – 141



Os jogadores a jogar há mais tempo consecutivo (actualmente):



1º - Cláudio Ramos – 74 jornadas consecutivas

2º - Joãozinho – 34 jornadas consecutivas

3º - Tiago Sá – 31 jornadas consecutivas



Os jogadores a jogar há mais tempo consecutivo na I liga no mesmo clube:



- Benfica – Grimaldo – 29 jogos

- FC Porto – Danilo – 6

- Sporting – Mathieu – 6

- Braga – Tiago Sá – 31

- Marítimo – Charles – 21

- Vitória FC – Artur Jorge – 13

- Vitória SC – Miguel Silva – 11

- Rio Ave – Filipe Augusto – 7

- Belenenses SAD – André Santos – 8

- Moreirense – Ângelo Neto – 15

- Boavista – Neris – 14

- Tondela – Cláudio Ramos – 74

- Portimonense – Pedro Sá – 9

- Desp. Aves – Falcão – 2

- Santa Clara – César Martins – 18

- Paços, Gil e Famalicão – 0



NOTA:

Cláudio Ramos está a jogar consecutivamente na I liga há 2 épocas e meia consecutivas, sem uma lesão, sem expulsões, sem ser substituído. São 6 660 minutos a jogar consecutivamente (!). Irá chegar aos 7 000 minutos? Se sim … terá de chegar até … à 4ª JORNADA!